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Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинские власти должны активнее призывать в армию больше молодежи, чтобы не снизить темпы контрнаступления ВСУ. Об этом он написал в своей статье для The Telegraph.

По его словам, для Киева пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах. Помимо этого, Уоллес также призвал западные страны активно поставлять оружие Киеву "для завершения конфликта".

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что многие украинцы осознают то, что политика Киева несет в себе угрозу. По этой причине мобилизацию, проводимую в стране, начали назвать "могилизацией".

До этого СМИ сообщали о том, что Минобороны Украины обновило список болезней для пригодности к службе. Согласно ему, по спорным статьям пригодными начнут признавать всех.