30 сентября, 06:02Политика
Владимир Кличко заявил, что не готов умереть за Украину
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler
Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что не готов умирать за Украину. Таким образом он объяснил свое нежелание служить в ВСУ в интервью ZDF.
Кличко добавил, что готов жить за страну. По словам спортсмена, это намного сложнее, чем умереть.
Одновременно с этим боксер заявил, что каждый украинец в возрасте до 60 лет должен рассчитывать на то, что в определенный момент он может оказаться на фронте.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что многие украинцы осознают то, что политика Киева несет в себе угрозу. По этой причине мобилизацию, проводимую в стране, начали назвать "могилизацией".
До этого СМИ сообщали о том, что Минобороны Украины обновило список болезней для пригодности к службе. Согласно ему, по спорным статьям пригодными начнут признавать всех.
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