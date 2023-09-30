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Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что не готов умирать за Украину. Таким образом он объяснил свое нежелание служить в ВСУ в интервью ZDF.

Кличко добавил, что готов жить за страну. По словам спортсмена, это намного сложнее, чем умереть.

Одновременно с этим боксер заявил, что каждый украинец в возрасте до 60 лет должен рассчитывать на то, что в определенный момент он может оказаться на фронте.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что многие украинцы осознают то, что политика Киева несет в себе угрозу. По этой причине мобилизацию, проводимую в стране, начали назвать "могилизацией".

До этого СМИ сообщали о том, что Минобороны Украины обновило список болезней для пригодности к службе. Согласно ему, по спорным статьям пригодными начнут признавать всех.

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