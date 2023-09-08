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Многие украинцы осознают то, что политика Киева несет в себе угрозу. По этой причине мобилизацию, проводимую в стране, начали назвать "могилизацией", заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает официальный сайт постпредства РФ при ООН.

"В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима президента Владимира Зеленского. Сейчас это в частности повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией", – сказал он.

Небензя добавил, что НАТО уже проводит гибридную войну против России, она развернулась на территории Украины и будет идти "до последнего украинца".

Число готовых к мобилизации граждан Украины после провала контрнаступления начало заканчиваться, многие из них не готовы попадать в так называемую мясорубку, резюмировал он.

Ранее СМИ заявляли, что военнообязанные украинцы стараются любыми способами уклониться от мобилизации в стране, не желая присутствовать в зоне боевых действий. Несколько украинцев рассказали, что давали большие взятки для того, чтобы покинуть Украину и выехать за границу.

До этого отмечалось, что украинской стороне необходимо мобилизовать порядка 3 миллионов человек для достижения каких-либо успехов в конфликте. Ни обладание высокоточным оружием, ни удары беспилотников не смогут привести Украину к ощутимому успеху, добавили журналисты.



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