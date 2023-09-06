В Верховной Раде заявили об обязательном военном учете для женщин

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На Украине обязали встать на военный учет женщин, которые имеют специальности, необходимые в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Верховной Рады (ВР) Украины Федора Вениславского, которые приводят украинские СМИ.

Как он утверждает, женщинам-врачам и фармацевтам необходимо встать на воинский учет с 1 октября. При этом он отметил, что для представительниц остальных профессий, которые схожи с военно-учетными специальностями, пока постановка на учет остается на добровольной основе.

По словам депутата, сейчас на Украине не собираются увеличивать список специальностей для женщин, которые должны обязательно встать на воинский учет.

Ранее СМИ писали, что военнообязанные украинцы стараются любыми способами уклониться от мобилизации в стране, не желая присутствовать в зоне боевых действий.

Один из мужчин, проживающий на Украине, рассказал, что он побывал на линии соприкосновения и был свидетелем того, что там происходит. В результате этого он решил дезертировать. Для этого мужчина дал достаточно большую взятку.

До этого сообщалось, что отсутствие ощутимых результатов украинского контрнаступления привело к тому, что в обществе растет критика действий Зеленского.

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