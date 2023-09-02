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Военнообязанные украинцы стараются любыми способами уклониться от мобилизации в стране, не желая присутствовать в зоне боевых действий. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Один из мужчин, проживающий на Украине, рассказал, что он побывал на линии соприкосновения и был свидетелем того, что там происходит. В результате этого он решил дезертировать. Для этого мужчина дал достаточно большую взятку, отметило издание.

Еще один житель Украины отметил, что уехал в Венгрию для того, чтобы не попасть под мобилизацию. Для переезда за границу ему потребовалось отдать порядка пяти тысяч долларов, добавили в газете.

"Раньше я думал, что я супергерой, но когда видишь противостояние в реальной жизни, понимаешь, что не имеешь к происходящему никакого отношения", – отметил гражданин Украины.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов Украины заключили под стражу более 13 тысяч человек за попытку незаконно выехать за рубеж, резюмировала газета.

Ранее сообщалось, что Украине для достижения какого-либо успеха в противостоянии с Россией нужно мобилизовать до 3 миллионов человек. Как отмечали СМИ, ни обладание высокоточным оружием, ни удары беспилотников не смогут привести Украину к ощутимому успеху.

Подобные ресурсы могут быть эффективны только в том случае, если удастся установить стратегически значимые цели, что представляется сложной задачей.



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