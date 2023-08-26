Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госсистема Украины не готова предоставлять медицинскую помощь нуждающимся в больших объемах. Об этом заявила командир медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на такие объемы предоставления медицинской помощи", – сказала Остащенко.

Командир заявила, что новые проблемы, касающиеся предоставления медпомощи возникают ежедневно. Она уточнила, что вопросы обрабатываются не так быстро, как хотелось бы.

Ранее немецкое издание сообщило, что Украине для достижения какого-либо успеха в противостоянии с Россией нужно мобилизовать до 3 миллионов человек. Уточнялось, что ни обладание высокоточным оружием, ни удары беспилотников не смогут привести Украину к ощутимому успеху.

Кроме того, украинские войска сильно переоценили возможности немецких танков Leopard, которые по итогу стали жертвой российского противотанкового комплекса "Корнет".

До этого СМИ сообщали о том, что отсутствие ощутимых результатов украинского контрнаступления привело к тому, что в обществе растет критика действий президента Украины Владимира Зеленского.

