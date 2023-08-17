Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине

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На Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Соответствующие законы подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Его цитирует РИА Новости.

"Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Они, соответственно, начнут действовать с 18 августа, до того действует предыдущий", – уточнил он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в стране растет число граждан, уклоняющихся от мобилизации. Он назвал эту тенденцию "препятствованием действиям Вооруженных сил Украины".

По его мнению, правоохранительные органы скоро обратят на данную проблему особое внимание. Павлюк считает, что уклонение от армии приобретает большие масштабы из-за отношения общества к службе во время военного положения.

В свою очередь, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за непрекращающейся мобилизации мужчин на фронт.



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