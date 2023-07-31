Экс-советник Кучмы заявил, что Украину из-за мобилизации ожидает социальный взрыв

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Ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за непрекращающейся мобилизации мужчин на фронт. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Мы видим, как людей пытаются схватить, бросить на мясо, на фронт и какое они оказывают сопротивление. Сопротивление против военкомов, которые их вылавливают, будет нарастать", – заявил он.

По мнению эксперта, ситуация может дойти до того, что сотрудников военкомов просто начнут отстреливать.

Соскин отметил, что украинские силы не могут пробить мощные оборонительные укрепления ВС РФ. По мнению бывшего советника Кучмы, западное вооружение у Украины уже на исходе, так как танки и ракеты заканчиваются, а самолеты страны Запада все еще не передали Киеву.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский пожаловался, что контрнаступление украинской армии идет не так быстро, как планировалось.

До этого вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что западные страны начинают уставать от конфликта на Украине. По его словам, поставлять вооружение на Украину Западу становится все труднее, также повышаются риски и расходы.



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