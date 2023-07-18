Генерал ВСУ Сырский пожаловался на медленную скорость контрнаступления

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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский посетовал, что контрнаступление украинской армии идет не так быстро, как планировалось. Об этом Сырский рассказал в интервью BBC.

"Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов, но на самом деле это фактически невозможно <…> Наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", – заявил Сырский.

По его словам, ВС РФ оборудовали минами и оборонительными заграждениями территории на юге и востоке страны. Кроме того, у российской армии много опорных пунктов, пожаловался Сырский.

Однако Сырский выразил уверенность, что украинская армия обладает преимуществом перед ВС РФ – сплоченностью солдат и военного руководства.

В начале июня Сырский заявил, что командование армии приостановило ее продвижение на флангах под Артемовском. Как пояснил Сырский, причиной тому стало восстановление боеспособности частей. Сейчас командование предпринимает необходимые действия, направленные в том числе на "срыв вражеских намерений", добавил он.

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