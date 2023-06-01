Киев признал приостановку продвижения ВСУ на флангах под Артемовском

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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что командование армии приостановило ее продвижение на флангах под Артемовском. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

"В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах (Артемовска. – Прим. ред.) было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи", – сообщил он.

Как пояснил Сырский, причиной тому стало восстановление боеспособности частей. Сейчас командование предпринимает необходимые действия, направленные в том числе на "срыв вражеских намерений", добавил он.

Накануне стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли дальнейшие действия украинской армии. Помимо этого, военнослужащие поговорили о поставках вооружений и техники. Залужный заявил, что Украине необходимы дальнобойные снаряды.



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