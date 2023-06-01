РСЗО "Смерч" поразила пункт управления ВСУ в Трудовом в Запорожье – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Реактивная система залпового огня "Смерч" группировки ВС РФ "Восток" поразила украинский пункт управления в Трудовом на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом", – приводит его слова РИА Новости.

Он также сообщил, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поразили два опорных пункта ВСУ в районе Степового и Привольного.

Кроме того, по словам Чехова, на запорожском направлении мотострелки уничтожили огнем из минометов украинскую разведгруппу. На южно-донецком направлении военные группировки "Юг" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, и поразили опорный пункт боевиков в районе Угледара.

Помимо прочего, расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили украинские беспилотники "Фурия" и "Лелека", резюмировал Чехов.

До этого военнослужащие ВС РФ пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР. ВСУ потеряли до 65 человек, а также три военных автомобиля и две гаубицы. На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска ликвидировали более 140 украинских военных.

