Главком ВСУ Залужный обсудил с главой Генштаба США Милли дальнейшие планы Украины

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. Об этом сообщается в телеграм-канале главнокомандующего.

"Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных Сил по освобождению украинской территории и возможных действиях противника", – указано в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы дальнейших поставок вооружения, боеприпасов и техники на Украину. Залужный заявил, что приоритетом для ВСУ является получение дальнобойных снарядов.

Главнокомандующий ВСУ, помимо прочего, подчеркнул важность работы над усилением систем ПВО Украины за счет предоставления дополнительных установок и истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск Залужного. Статья, по которой российская полиция разыскивает украинского главнокомандующего, не указывается.

