Нарышкин заявил, что РФ получает информацию о состоянии здоровья главкома ВСУ Залужного

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РФ получает информацию о состоянии здоровья Главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Однако он отказался разглашать какие-либо сведения.

"Конечно, мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний" – передает ТАСС его слова.

Залужный не появлялся на публике с 8 мая. На это обратил внимание военкор Андрей Руденко. Он утверждал, что тот был ранен во время пребывания на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области.

Также ходили слухи, что Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могли быть ликвидированы. Однако эту информацию опровергла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

Позднее в СМИ появились сообщения о том, что Залужный мог быть ранен в начале мая во время российского ракетного удара по украинскому командному пункту в Херсонской области.

