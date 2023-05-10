Замглавы Минобороны Украины опровергла слухи о гибели командующих ВСУ

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Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что распространившиеся в СМИ предположения о гибели командующих ВСУ не являются верными. В своем телеграм-канале она уточнила, что военные живы.

Замглавы украинского министра подчеркнула, что данная информация возникала три раза на текущей неделе.

До этого глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался встречаться с начальниками генштабов Альянса из-за сложной обстановки в зоне СВО.

Позже СМИ начали писать, что Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могли быть ликвидированы.

Ранее генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав заявил, что военный успех Украины на поле боя является главным страхом НАТО, поскольку Россия никогда не допустит своего поражения. По его словам, Запад боится ядерной эскалации и возможного распространения боевых действий в Европе.

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