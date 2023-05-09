Экс-советник Пентагона заявил, что Зеленский хочет втянуть США в военный конфликт с РФ

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Украинский президент Владимир Зеленский собирается втянуть Соединенные Штаты в военный конфликт с Россией на Украине. Таким мнением поделился бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

Эксперт считает, что причиной такого развития событий может служить отчаяние киевских властей из-за огромных и невосполнимых потерь ВСУ. Так, по словам Макгрегора, украинская сторона потеряла убитыми более 300 тысяч солдат.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что американским властям следует наладить отношения с Россией для сохранения мира. По его мнению, отношения между двумя государствами могут быть эффективными, как, например, когда страны вели совместную борьбу против терроризма.

До этого американский политик Кари Лейк призвал власти США перестать спонсировать Вооруженные силы Украины. В таком случае, считает политик, боевые действия в стране закончатся.