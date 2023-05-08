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Реакция Владимира Путина на американские действия на Украине помогает избежать третьей мировой войны. Об этом в беседе с YouTube-каналом London Real рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер. Он не из тех, кто поддается эмоциям, слава Богу, однако меня беспокоит то, что у нас здесь руководствуются именно ими", – подчеркнул он.

Бывший советник главы Пентагона отметил, что Североатлантический альянс способен предпринять необдуманные шаги, включая отправку контингента на Западную Украину. По его словам, это может подтолкнуть мир к началу войны.

Военный добавил, что из-за тяжелой экономической ситуации на Западе союзники Киева не смогут предпринять крайние меры.

Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать предвыборных обещаний, а это может подтолкнуть людей на восстание против него. Он уточнил, что на момент предвыборной кампании Зеленский даже не говорил на украинском языке, так как его родным был русский.

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