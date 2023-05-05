Вступление Украины в НАТО может привести к началу третьей мировой войны – СМИ

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Вступление Украины в НАТО может привести к началу третьей мировой войны, но есть ряд причин не делать этого, заявил обозреватель Андреас Клут. Об этом сообщает Bloomberg.

"Гарантии безопасности, представленные в статье пять устава Альянса, не могут быть предоставлены Киеву в нынешних условиях <...>. Сценарии эскалации предсказать невозможно", – отметил Клут.

Он добавил, что отказ во вступлении Украины в Альянс разочарует киевских властей и украинцев.

Обозреватель отметил, что пятая статья устава, которая предусматривает создание коллективной системы защиты, уже некогда привела мир к Первой мировой войне.

"(Статья предполагает. – Прим. ред.) автоматизм, мало чем отличающийся от более сложных конфигураций союзов, приведших к Первой мировой войне <...>, что превратилось в глобальный ад", – написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал дать Киеву четкий сигнал о вступлении Украины в НАТО в будущем. Также он заявил, что Киев не рассматривает такой вариант развития событий, при котором Запад прекратит поддерживать страну в случае неудачного контрнаступления ВСУ.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать частью Североатлантического альянса. Во время своего визита в Киев в апреле он отметил, что сегодня внимание стран НАТО направлено на обеспечение победы Украины над Россией.

Президент Чехии Петр Павел отмечал, что страны – члены НАТО смогут обсудить вопрос о принятии в состав Альянса Украины только в том случае, когда на ее территории закончится конфликт.

В прошлом году Зеленский сообщал, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО.



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