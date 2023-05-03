Зеленский избежал бы конфликта с Россией, отказавшись от планов вступить в НАТО – Кеннеди

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди – младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы предотвратить конфликт с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

Политик процитировал слова Бенджамина Абелоу из книги "Как Запад принес войну Украине".

"Зеленский почти наверняка мог бы избежать войны 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: "Я не вступлю в НАТО", – написал Кеннеди.

Однако, по его мнению, украинский президент поддался давлению неоконсерваторов в администрации Байдена и агрессивных фашистских элементов в украинском правительстве и интегрировал армию своей страны с армией НАТО.

Кандидат в президенты США считает, что это были провокации, которые американские дипломаты уже давно называют "красными линиями" для Москвы.

Ранее Кеннеди заявил, что помилует Ассанжа и Сноудена в случае победы на выборах в США. Он сообщил, что простит "отважных правдолюбцев, таких как Джулиан Ассанж", и расследует коррупцию и преступления, которые они разоблачили.

Бывший постпред США заявила, что Джо Байден вряд ли переживет второй президентский срок