Кеннеди-младший заявил, что помилует Ассанжа и Сноудена в случае победы на выборах в США

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди – младший заявил, что может помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если сможет одержать победу на выборах.

"Я прощу отважных правдолюбцев, таких как Джулиан Ассанж, и расследую коррупцию и преступления, которые они разоблачили", – написал он в Twitter.

Также Кеннеди-младший обещал не принимать никаких мер в сторону экс-аналитика и сотрудника Агентства нацбезопасности США Эдварда Сноудена и других.

Ассанж был задержан в Великобритании 11 апреля 2019 года по запросу Соединенных Штатов. Его обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Позже в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Основатель WikiLeaks обращался в ЕСПЧ, пытаясь обжаловать экстрадицию из Великобритании в Соединенные Штаты. В суде отметили, что получили сообщение.

Сноуден получил убежище в РФ в 2013 году. Он сбежал в РФ из-за опасений, связанных с преследованием в США, где его обвиняли в шпионаже и похищении государственной собственности.

В декабре 2022 года Сноуден смог получить российский паспорт. По словам его адвоката Анатолия Кучерена, супруга бывшего сотрудника спецслужб тоже планирует получить гражданство РФ.

Ранее американский лидер Джо Байден объявлял, что будет выдвигаться на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году. Также о своем намерении участвовать в выборах объявила действующий вице-президент США Камала Харрис.



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