Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса – Столтенберг

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Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса, сообщил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг после вчерашнего визита в Киев. Его слова передает РИА Новости.

"Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины – в семье Альянса", – сказал он перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

При этом Столтенберг отметил, что сегодня внимание стран НАТО направлено на обеспечение победы Украины над Россией.

Накануне Столтенберг заявил, что Украина со временем войдет в НАТО. Он подчеркнул, что переход в Альянс поможет Украине уйти от советских стандартов и перейти к стандартам НАТО, что приведет к полной оперативной совместимости с организацией.

До этого президент Чехии Петр Павел заявлял, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, обсудят прием Украины только после того, как на ее территории закончится конфликт.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе приглашения в состав Альянса. Он добавил, что Киев ни в коем случае не примет каких-либо суррогатных решений саммита или предложений по углублению сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он объяснил, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.

