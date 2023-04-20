Генсек НАТО заявил, что Украина со временем войдет в состав Альянса

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Украина войдет в НАТО со временем, заявил во время поездки в Киев генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщается на сайте организации.

"Надлежащее место Украины – в евроатлантической семье, в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным", – заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что переход в Альянс поможет Украине уйти от советских стандартов и перейти к стандартам НАТО, что приведет к полной оперативной совместимости с организацией.

"Мы должны гарантировать наличие надежных, мощных механизмов для обеспечения безопасности Украины", – добавил генсек НАТО.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, обсудят прием Украины только после того, как на ее территории закончится конфликт.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе приглашения в состав Альянса. Он добавил, что Киев ни в коем случае не примет каких-либо суррогатных решений саммита или предложений по углублению сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он объяснил, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.

