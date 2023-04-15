Кулеба заявил, что Киев ждет от июльского саммита НАТО приглашения Украины в Альянс

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не устроит никакое решение июльского саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения Украины в состав Альянса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он добавил, что Киев ни в коем случае не примет каких-либо суррогатных решений саммита или предложений по углублению сотрудничества с Североатлантическим альянсом, если при этом не будут сделаны конкретные шаги к членству Украины в НАТО.

Ранее в правительстве Венгрии заявили, что Будапешт поддержит вступление Украины в Альянс после того, как киевские власти восстановят права закарпатских венгров.

Кроме того, сообщалось, что во время встречи глав МИД НАТО, которая прошла 4–5 апреля, обсуждался вопрос, что именно можно предоставить Украине на июльском саммите Альянса в Вильнюсе.

Так, Польша и страны Балтии выразили желание предложить Украине дорожную карту к членству в НАТО, однако против такой инициативы выступили Венгрия, США и Германия.

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