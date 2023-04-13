Экс-разведчик США заявил, что НАТО не даст Зеленскому устроить третью мировую войну

Фото: 123RF/palinchak

Официальное объявление США о вступлении в конфликт на Украине спровоцирует эскалацию. Об этом рассказал бывший офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

"США придется атаковать Россию, а если НАТО начнет бомбардировки, то это уже будет начало третьей мировой войны", – считает он.

Бывший военный отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский специально затягивает кризис в Европе. По мнению эксперта, он хочет втянуть Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией. Без поддержки НАТО украинские войска разгромят к концу лета этого года, полагает Риттер.

Он указал, что США могут решить не действовать такими методами, поскольку объявление НАТО войны против России спровоцирует катастрофические последствия, в том числе и уничтожение человечества.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира. Он отметил, что призыв президента Украины поднять государственный флаг над Крымом якобы для порядка в международных отношениях показывает, что он выжил из ума.

ВСУ пребывают в критическом состоянии, сказал военный. У солдат украинской стороны, считает Риттер, боеприпасы находятся на исходе.

В ФСБ рассказали о кибератаках Пентагона и НАТО на Россию

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!