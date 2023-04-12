Трамп заявил, что отношения США и РФ были испорчены из-за выдуманной причины

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США могли бы взаимовыгодно сотрудничать с Россией, если бы не инициированное демократами безосновательное расследование о вмешательстве в выборы в 2016 году. Об этом сообщил экс-президент США Дональд Трамп в интервью, опубликованном на YouTube-канале Fox News.

Бывший американский лидер также сообщил, что у него были хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Однако, по его словам, фейковое расследование по выборам создавало определенные трудности.

"Мы могли бы очень хорошо поладить с Россией. У нее есть замечательные полезные ископаемые. У нее много замечательных вещей, которые нам нужны, а им нужны деньги и другие вещи", – сообщил Трамп.

Он сравнил расследование по выборам с предательством, а также заявил, что людей, которые проводили это расследование, нужно было арестовать.

"Они выдумали это, создали проблему с Россией, которой не было. И они признали, что ее не было", – добавил экс-президент США.

Разведка США инкриминировала России вмешательство в американские выборы в 2016 году. Расследованием почти два года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в конечном итоге пришел к выводу, что сговора между российскими властями и Трампом не было.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп был освобожден из-под ареста под обязательство. До этого прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу Дональда Трампа. Экс-президент США обвиняется в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Трамп отказался признать вину по каждому из пунктов.

По данным прокуратуры, Трамп и его сообщники в 2015 году разработали схему, чтобы скрыть компромат, который мог всплыть перед выборами. Утверждается, что в рамках схемы "купили" молчание трех человек: двух женщин, у которых были романы с Трампом, и бывшего швейцара, который знал о его внебрачном сыне.

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