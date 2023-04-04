Прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу Трампа

Фото: Andrew Kelly/Pool Photo via AP

Прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу бывшего президента США Дональда Трампа. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

Согласно материалам, Трамп обвиняется в подлоге документов по 34 пунктам. Ему вменяют вину в фальсификации деловых документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.

Прокуроры считают, что политик с помощью денежных выплат двум женщинам за молчание об их связи, пытался повлиять на исход победоносных для него выборов в 2016 году, сообщает телеканал NBC. В качестве доказательств в суде были предъявлены угрожающие электронные письма, выступления и посты в социальных сетях, которые были направлены против Нью-Йорка, городских судов и прокуратуры.

По информации американских СМИ, по каждому из пунктов обвинения Трампу может грозить до четырех лет лишения свободы.

При этом, как ранее сообщали СМИ, сам политик не признал вину по всем 34 пунктам обвинения.

После завершения судебного заседания зарубежные издания сообщили, что арест, наложенный на Трампа ранее, был снят. Политик покинул зал суда в сопровождении кортежа. Явка Трампа продлилась около двух часов.

На фоне произошедших событий экс-президент США планирует выступить в прямом эфире с обращением. Оно будет транслироваться из поместья политика Мар-а-Лаго.

По информации издания AFP, которое ссылается на председательствующего по данному делу судью, следующее заседание по делу Трампа может состояться 4 декабря 2023 года, рассмотрение дела по существу ожидается в январе 2024 года.



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