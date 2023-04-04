Трамп в суде Нью-Йорка заявит о невиновности в приписываемых ему преступлениях – адвокат

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Экс-президент США Дональд Трамп заявит во вторник 4 апреля в суде Нью-Йорка о своей невиновности. Об этом сообщает адвокат Трампа Джо Такопина.

"Единственное, что мы ответим сразу же – это заявим о его невиновности. Это – то, что мы заявим завтра и с чем выйдем оттуда", – приводит его слова РИА Новости.

Такопина уточнил, что для того, чтобы проанализировать обвинительное заключение и определить, какие ходатайства подать после того, как защита экс-президента получит все данные, потребуется некоторое время.

Адвокат также заявил, что не знает, на что будет похоже заседание, "кроме того, что атмосфера будет похожа на цирк". Такопина выразил надежду, что судебная часть пройдет в стандартной и деловой манере, а пребывание Трампа в суде ограничится получасом.

По его словам, офис прокурора Элвина Брэгга попытается извлечь из ситуации максимум и устроить из процедуры предъявления обвинений шоу.

Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу. Экс-президент США назвал голосование большого жюри политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории.

По информации ряда СМИ, Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Согласно материалам дела, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов с целью заставить ее молчать в период избирательной кампании экс-президента в 2016 году о якобы связи между ней и политиком в 2006 году.

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