Трамп назвал политическим преследованием предъявленные ему обвинения

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Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал новость о предъявлении ему обвинений, назвав голосование большого жюри в Нью-Йорке политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление экс-президента.

Он также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что тот делает "грязную работу" в интересах действующего американского президента Джо Байдена вместо борьбы с убийствами, нападениями и прочими преступлениями в Нью-Йорке.

Адвокат Дональда Трампа Джо Такопина заявил, что его подзащитный предстанет перед судом, скорее всего, в начале следующей недели, пишет CNN.

Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу.

Уточнялось, что обвинительное заключение было подано за печатью и будет оглашено в ближайшие дни. Обвинения на данный момент публично неизвестны.

Тем не менее, по информации ряда СМИ, обвинения могут быть связаны с подлогом финансовых документов Trump Organization при выплате средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Сторонники Трампа вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы поддержать экс-президента

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