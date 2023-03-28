Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться прямо сейчас

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине необходимо завершить прямо сейчас. Таким мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, во власти США находятся люди, которые не понимают, что они делают. Он также в очередной раз заявил, что способен решить конфликт в течение 24 часов, проведя необходимые переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при действующей администрации деградировали до уровня "банановой республики". В частности, по его словам, в США есть проблемы в вопросе защиты границ и в системе голосования, а правоохранительные структуры превратились в политическое оружие.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в период президентского срока Дональда Трампа в США официальное общение Вашингтона с Москвой было более насыщенным.

Песков согласился с Трампом в способности США завершить конфликт на Украине

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