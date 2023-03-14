Эксперт не оценил прогнозы Дональда Трампа о новой Великой депрессии в США

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Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал прогнозы бывшего американского президента Дональда Трампа о новой Великой депрессии в США.

По мнению эксперта, подобный мировой экономический кризис больше не повторится. Он подчеркнул, что американская валюта выпущена в гораздо большем объеме, чем может быть обеспечена. Тосунян согласился, что на данный момент в мире существует множество экономических проблем, однако прийти к чему-то, похожему на депрессию 30-х годов, скорее всего, невозможно.

Эксперт подчеркнул, что аналитики научились заблаговременно просчитывать риски и не допускать многие глупости.

"В 2006–2007 годах кризис показал, что гигантские кризисы возможны и в наше время, но, как видите, американская банковская система не рухнула. Как наши эксперты "выдающиеся" говорили, что доллару конец – этого не произошло", – поделился Тосунян в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Вместе с этим эксперт подчеркнул, что американская валюта не обеспечена материальными показателями. Доллар держится на других факторах, чем экономических, считает Тосунян.

Накануне Трамп раскритиковал экономическую политику нынешнего лидера страны Джо Байдена, подчеркнув, что последний повторит ошибки экс-президента Герберта Гувера.

До этого поступила информация, что один из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank обанкротился всего за два дня. Результат стал самым крупным банкротством банка в Штатах со времен финансового кризиса в 2008 году.

На это Байден заявил, что банковская система США остается в безопасности. Американский лидер поделился, что все депозиты граждан остаются доступны при необходимости.

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