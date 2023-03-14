Песков заявил, что контакты РФ и США были более насыщенными при Трампе

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в период президентского срока Дональда Трампа в США официальное общение Вашингтона с Москвой было более насыщенным.

"Во время Трампа общение (между США и Россией. – Прим. ред.) было более насыщенное, хотя и не беспроблемное. Посмотрим, что будет дальше", – заявил Песков.

По мнению представителя Кремля, сейчас отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в низшей точке, поскольку контактов на высшем уровне нет, и поддерживаются лишь технические каналы для общения.

Также Дмитрий Песков оценил возможный приезд Дональда Трампа в Москву для беседы с президентом России Владимиром Путиным. Экс-президент США ранее заявил, что готов встретиться с российским лидером и якобы от этой встречи будут зависеть лимиты на помощь Украине.

"Никаких инициатив на этот счет не было", – сказал Песков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что действующий президент США Джо Байден может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если Россия продемонстрирует готовность к переговорам.

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