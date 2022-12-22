22 декабря, 23:38Политика
В Белом доме назвали условия для встречи Байдена с Путиным
Фото: depositphotos/Frankljunior
Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов будет встретиться с Владимиром Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Вы слышали, как сам президент [США] сказал на встрече с президентом [Франции], что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться", – приводит слова Кирби ТАСС.
Еще одним условием для потенциальной встречи лидеров РФ и США представитель американской администрации назвал проведение консультаций с Украиной и союзниками Вашингтона.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поездку украинского лидера Владимира Зеленского в США, заявил, что данный визит не продемонстрировал реальных призывов к миру ни со стороны Киева, ни со стороны Вашингтона.
Более того, добавил официальный представитель Кремля, поездка Зеленского подтвердила продолжение линии войны США с Россией до последнего украинца.
До этого российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что визит президента Украины в Штаты подтверждает, что примирительные высказывания американской администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Москвой являются пустым звуком.
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