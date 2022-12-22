Песков заявил, что в ходе визита Зеленского в США не звучало реальных призывов к миру

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не продемонстрировал реальных призывов к миру. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока можем констатировать с сожалением тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России", – цитирует Пескова ТАСС.

Помимо этого, по словам представителя Кремля, поездка Зеленского подтвердила продолжение линии войны США с Россией до последнего украинца. Вашингтон продолжает де-факто вести войну с РФ.



Однако продолжение и увеличение объемов поставок вооружений Киеву со стороны США и других государств не помешают России в достижении целей спецоперации, заявил Песков.

Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне состоялась 21 декабря. В ходе нее американский лидер заявил, что США намерены продолжить укрепление обороноспособности страны и сообщил, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи с ЗРК Patriot. Байден также заверил Зеленского, что США обучат украинских военных использовать такое вооружение.



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