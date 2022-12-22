Байден оговорился и назвал украинцев "народом Урана"

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Президент США Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, не смог выговорить выражение Ukrainian people ("украинский народ") и произнес его как Uranian people ("народ Урана"). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что оговорка произошла, когда лидеры двух стран говорили о бюджетной поддержке Киева. В ходе дискуссии Байден заверил Зеленского, что Вашингтон предоставит Киеву ЗРК Patriot и обучит ВСУ использовать такое вооружение.

Ранее Байден перепутал Украину с Ираком. Инцидент произошел во время его выступления во Флориде. Затем американский лидер сразу исправился, заявив, что речь все же идет о ситуации на Украине.

До этого Байден назвал вице-президента Камалу Харрис "замечательным президентом". Инцидент произошел в октябре во время выступления по случаю ее дня рождения. Помимо этого, американский лидер перепутал и возраст Харрис, заявив, что ей исполнилось 30 лет, хотя на самом деле ей 58.

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