Байден оговорился и перепутал Украину с Китаем

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Президент США Джо Байден, говоря о продовольственном кризисе, перепутал Украину и Китай, назвав КНР одним из крупнейших производителей пшеницы.

Американский лидер оговорился в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для граждан Соединенных Штатов.

"Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и <...>. Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет", – приводит слова Байдена РИА Новости.

Накануне президент США дважды оговорился во время номинирования директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Кандидатуру бывшего прокурора Стива Деттельбаха должен утвердить сенат. Сначала Байден ошибся в аббревиатуре, назвав AFT вместо ATF, а затем и в фамилии нового директора бюро, назвав его Деттельвудом.

До этого Байден во время интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан и Украину. Журналист спросил его, как хорошо власти США были подготовлены к выводу войск из Афганистана. В ответ Байден заявил, что для подобного сценария не существует подходящего времени.