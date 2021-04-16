Байден в речи о России перепутал фамилию Путина

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Президент США Джо Байден оговорился в фамилии своего российского коллеги Владимира Путина во время речи о России. Допущенную ошибку американский лидер сразу исправил, сообщает RT.

"Я также ясно дал понять президенту Клутину... Путину, что Соединенные Штаты непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе", – сказал он.

Также отмечается, что в своей речи глава Белого дома чуть не перепутал слова "эскалация" и "вакцинация".

Ранее Джо Байден уже допускал оговорки в ходе публичного выступления. Американский лидер по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.