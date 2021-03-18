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Москва 24

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Политика

13:06

Косачев предупредил об ответных действиях РФ на хамские заявления Байдена

политика

Фото: AP/Andrew Harnik

Хамские заявления президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина могут негативно сказаться на двусторонних отношениях. С таким заявлением выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Как считает сенатор, приглашение посла России в США Анатолия Антонова для консультаций может стать не последней реакцией Москвы. Российская сторона ждет извинений от Вашингтона, добавил он.

"Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения", – подчеркнул Косачев в публикации в Facebook. По его словам, отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации станет не последним шагом.

Как напомнил сенатор СФ, ранее Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента РФ "убийцей" (killer).

"Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль", – уверен Косачев.

Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что российские власти должны будут заплатить за вмешательство в американские выборы.

Эксперт рассказал, что ждет российско-американские отношения

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