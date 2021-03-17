США могут ввести новые санкции против России – СМИ

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США могут объявить о введении новых санкций против Российской Федерации. По данным телеканала CNN, который ссылается на источники в Госдепе, это произойдет на предстоящей неделе.

По предварительным данным, ограничительные меры могут быть якобы связаны с вмешательством России в американские выборы 2020 года.

Конкретные детали санкционных действий не раскрываются. При этом сообщается, что ограничения коснутся не только РФ, но также Китая и Ирана.

Ранее в марте санкции против России согласовали в Евросоюзе. Ограничительные меры за нарушения прав человека в отношении физических лиц одобрили послы 27 стран объединения.

