Песков оценил заявления Запада о "российской угрозе"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелена не на противоборство с другими странами, а на сотрудничество. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Россия не была и не является ничьим противником, мы выступаем за реализацию развития добрых отношений, о чем говорил президент", – подчеркнул представитель Кремля.

Отдельно Песков прокомментировал заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона. Глава правительства Великобритании ранее анонсировал обзор безопасности, обороны и внешней политики. Россия в нем должна была быть указана как враждебное государство.

По словам пресс-секретаря президента РФ, конфронтационный настрой Великобритании вызывает сожаление и озабоченность. При этом реальное состояние отношений между двумя странами он предложил рассмотреть после публикации доклада Джонсона.

Накануне Дмитрий Песков рассказал о попытках политизировать применение вакцины РФ от коронавируса. При этом специалист подчеркнул, что для России приоритетом остается как можно более быстрая прививочная кампания для борьбы с пандемией.

