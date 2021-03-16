Песков оценил заявления Запада о "российской угрозе"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелена не на противоборство с другими странами, а на сотрудничество. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Россия не была и не является ничьим противником, мы выступаем за реализацию развития добрых отношений, о чем говорил президент", – подчеркнул представитель Кремля.
Отдельно Песков прокомментировал заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона. Глава правительства Великобритании ранее анонсировал обзор безопасности, обороны и внешней политики. Россия в нем должна была быть указана как враждебное государство.
По словам пресс-секретаря президента РФ, конфронтационный настрой Великобритании вызывает сожаление и озабоченность. При этом реальное состояние отношений между двумя странами он предложил рассмотреть после публикации доклада Джонсона.
Накануне Дмитрий Песков рассказал о попытках политизировать применение вакцины РФ от коронавируса. При этом специалист подчеркнул, что для России приоритетом остается как можно более быстрая прививочная кампания для борьбы с пандемией.
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