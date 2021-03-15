Песков рассказал о попытках политизации применения вакцины РФ от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Попытки политизации применения российской вакцины от коронавируса имеют место, в том числе и в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Наша общая задача – как можно быстрее привить соответствующую часть человечества, чтобы остановить эту пандемию", – заявил Песков.

Он также отметил, что Владимир Путин изначально выступал против того, чтобы тема вакцинации становилась инструментом в руках недобросовестных политиков. Однако подобные попытки все равно происходят. Песков уточнил, что в Кремле слышат много "не очень удачных" заявлений, в том числе из стран Европы.

Ранее "Спутник V" стал второй по популярности вакциной от COVID-19 в мире. Первое место принадлежит препарату британско-шведской компании AstraZeneca. А за российской вакциной следует препарат американской компании Pfizer.