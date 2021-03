"Спутник V" стал второй по популярности вакциной от COVID-19 в мире

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является второй по популярности во всем мире. Об этом сообщается в Twitter создателей препарата.

"Спутник V" в настоящее время является второй по популярности в мире вакциной от коронавируса по числу одобрений от регуляторов", – говорится в сообщении.

Первое место принадлежит препарату британско-шведской компании AstraZeneca. А за российской вакциной следует препарат американской компании Pfizer.



#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8