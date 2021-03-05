"Спутник V" стал второй по популярности вакциной от COVID-19 в мире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является второй по популярности во всем мире. Об этом сообщается в Twitter создателей препарата.

"Спутник V" в настоящее время является второй по популярности в мире вакциной от коронавируса по числу одобрений от регуляторов", – говорится в сообщении.

Первое место принадлежит препарату британско-шведской компании AstraZeneca. А за российской вакциной следует препарат американской компании Pfizer.



#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8 — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 5, 2021

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

Также стало известно, что Еврокомиссия разрешила странам ЕС закупать российскую вакцину от COVID-19. При этом на сегодняшний день ЕК заключила шесть контрактов на предзаказ 2,6 миллиарда доз вакцин с западными компаниями, из которых на данный момент свои вакцины в ЕС лицензировали компании Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Все они уже начали поставки в страны Евросоюза.