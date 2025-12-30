Свыше тысячи машинистов будут перевозить пассажиров столичного метро в ночь на 1 января

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более тысячи машинистов метро Москвы выйдут на смену в новогоднюю ночь, чтобы горожане и туристы смогли отметить праздник в любой точке города, сообщил телеграм-канал столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что столичное метро работает, не закрываясь, каждую новогоднюю ночь уже 9 лет подряд.

"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем горожанам комфортные и безопасные поездки. Московский транспорт работает бесперебойно, в том числе и в праздничные дни", – заявил он.

Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в ночь на 1 января будут работать без перерыва, а Московские центральные диаметры (МЦД) – до 03:00. Кроме того, круглосуточно будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов.

Собянин сообщал, что в период с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января на метро, МЦК и наземном транспорте проезд будет бесплатным, а на МЦД – по действующим тарифам.

