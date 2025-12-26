Собянин: метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать бесплатно

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

С 31 декабря на 1 января городской транспорт в Москве будет работать по особому графику, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Например, метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать без перерыва, а МЦД – до 03:00. Кроме того, круглосуточно будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов.

Вместе с тем на протяжении суток без перебоя работу продолжат 18 трамвайных маршрутов, включая Московский трамвайный диаметр Т1. Помимо этого, в обычном режиме будут курсировать все 18 регулярных ночных рейсов транспорта.

Также в период с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января на метро, МЦК и наземном транспорте проезд будет бесплатным, а на МЦД – по действующим тарифам. Мэр добавил, что в метро будет организована трансляция новогоднего обращения Владимира Путина.

С 6 на 7 января, в Рождественскую ночь, метро и МЦК будут работать до 02:00, а МЦД – до 03:00. 125 автобусных и электробусных, а также 18 трамвайных маршрутов продолжат работать до 03:30. 18 ночных маршрутов продолжат работу в обычном режиме.

Собянин отметил, что в период с 31 декабря по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной. 11 января они будут работать по тарифам воскресного дня, за исключением улиц с тарифами 80, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат функционировать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в метро в преддверии Нового года появилось более 200 указателей, помогающих найти дорогу к местам проведения праздничных мероприятий. Визуальные материалы с изображением наряженной елки появились на 36 станциях 11 линий метрополитена. Указатели останутся на станциях до конца января 2026 года.

