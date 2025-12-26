Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 10:05

Мэр Москвы

Собянин: метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать бесплатно

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

С 31 декабря на 1 января городской транспорт в Москве будет работать по особому графику, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Например, метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать без перерыва, а МЦД – до 03:00. Кроме того, круглосуточно будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов.

Вместе с тем на протяжении суток без перебоя работу продолжат 18 трамвайных маршрутов, включая Московский трамвайный диаметр Т1. Помимо этого, в обычном режиме будут курсировать все 18 регулярных ночных рейсов транспорта.

Также в период с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января на метро, МЦК и наземном транспорте проезд будет бесплатным, а на МЦД – по действующим тарифам. Мэр добавил, что в метро будет организована трансляция новогоднего обращения Владимира Путина.

С 6 на 7 января, в Рождественскую ночь, метро и МЦК будут работать до 02:00, а МЦД – до 03:00. 125 автобусных и электробусных, а также 18 трамвайных маршрутов продолжат работать до 03:30. 18 ночных маршрутов продолжат работу в обычном режиме.

Собянин отметил, что в период с 31 декабря по 10 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной. 11 января они будут работать по тарифам воскресного дня, за исключением улиц с тарифами 80, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат функционировать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в метро в преддверии Нового года появилось более 200 указателей, помогающих найти дорогу к местам проведения праздничных мероприятий. Визуальные материалы с изображением наряженной елки появились на 36 станциях 11 линий метрополитена. Указатели останутся на станциях до конца января 2026 года.

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика