24 декабря, 10:33

Свыше 200 указателей к местам праздничных мероприятий разместили в столичном метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В столичном метро в преддверии Нового года появилось более 200 указателей, помогающих найти дорогу к местам проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Визуальные материалы с изображением наряженной елки появились на 36 станциях 11 линий метрополитена. Указатели останутся на станциях до конца января 2026 года.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина постоянно улучшаем систему навигации в городском транспорте <...> Например, в уходящем году размещали временные указатели, направляющие к площадкам проведения фестивалей "Территория будущего. Москва 2030" и "Наука 0+", – цитирует пресс-служба заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Ранее стало известно, что в столице украсили городской транспорт. Праздничное новогоднее оформление появилось не только на станциях метро и в поездах, но и в автобусах, электробусах, трамваях и на других объектах инфраструктуры.

Всего на маршруты вышли 24 тематических поезда метро, 50 электробусов с гирляндами, 115 автобусов в новогодней оклейке, 62 трамвая и 6 электросудов.

