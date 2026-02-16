"Известия": МВД рекомендовало выявлять авиадебоширов до посадки на рейс

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Потенциальных дебоширов начнут отслеживать в "чистых" зонах аэропортов и залах ожидания, после чего с ними планируется проводить профилактические беседы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на рекомендации Главного управления на транспорте МВД РФ, которые Росавиация отправила главам авиапредприятий.

Согласно документу, в большинстве случаев дебоширы проходят на посадку уже в пьяном состоянии – этому способствует продажа алкоголя в аэропортах, а также в кафе и ресторанах "чистых" зон. Кроме того, многие из задержанных употребляли алкоголь уже на борту самолета.

В рекомендациях не раскрываются, какие именно меры будут применяться к авиапассажирам. Механизмы выявления дебоширов будут разработаны авиапредприятиями совместно с полицией до 27 февраля.

В петербургском аэропорту Пулково рассказали, что сотрудники служб транспортной безопасности уже проходят спецподготовку по выявлению пассажиров с признаками агрессии или неадекватного поведения еще на этапах регистрации и досмотра. Так, во время посадки человека, чье поведение вызывает сомнение, могут не допустить на борт.

Само по себе состояние опьянения не будет считаться основанием для автоматического снятия с рейса, подчеркнули в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines. Пассажира могут снять с рейса только в том случае, если его поведение будет оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево планирует внедрить биометрический паспортный контроль летом 2026 года. Технология будет использоваться в трех местах. При этом сначала ее внедрят в терминале В для пассажиров рейсов Москва – Санкт-Петербург.

В процедуру досмотра пассажиров в российских аэропортах также могут внести изменения, предполагающие сокращение времени ее прохождения для медицинских работников и людей с ограниченными возможностями здоровья.