Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:59

Транспорт
Главная / Новости /

"Известия": МВД рекомендовало выявлять авиадебоширов до посадки на рейс

МВД рекомендовало выявлять авиадебоширов до посадки на рейс

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Потенциальных дебоширов начнут отслеживать в "чистых" зонах аэропортов и залах ожидания, после чего с ними планируется проводить профилактические беседы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на рекомендации Главного управления на транспорте МВД РФ, которые Росавиация отправила главам авиапредприятий.

Согласно документу, в большинстве случаев дебоширы проходят на посадку уже в пьяном состоянии – этому способствует продажа алкоголя в аэропортах, а также в кафе и ресторанах "чистых" зон. Кроме того, многие из задержанных употребляли алкоголь уже на борту самолета.

В рекомендациях не раскрываются, какие именно меры будут применяться к авиапассажирам. Механизмы выявления дебоширов будут разработаны авиапредприятиями совместно с полицией до 27 февраля.

В петербургском аэропорту Пулково рассказали, что сотрудники служб транспортной безопасности уже проходят спецподготовку по выявлению пассажиров с признаками агрессии или неадекватного поведения еще на этапах регистрации и досмотра. Так, во время посадки человека, чье поведение вызывает сомнение, могут не допустить на борт.

Само по себе состояние опьянения не будет считаться основанием для автоматического снятия с рейса, подчеркнули в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines. Пассажира могут снять с рейса только в том случае, если его поведение будет оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево планирует внедрить биометрический паспортный контроль летом 2026 года. Технология будет использоваться в трех местах. При этом сначала ее внедрят в терминале В для пассажиров рейсов Москва – Санкт-Петербург.

В процедуру досмотра пассажиров в российских аэропортах также могут внести изменения, предполагающие сокращение времени ее прохождения для медицинских работников и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Аэропорт Шереметьево официально приобрел Домодедово за 66,1 млрд рублей

Читайте также


транспорт

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика