Юрист Хаминский: россияне могут лечиться в частных клиниках по ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Медпомощь в частной клинике можно получить не только за "живые" деньги, но и по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом агентству "Прайм" заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

Он напомнил, что по закону полис ОМС должны принимать все медучреждения, включая частные, которые участвуют в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания помощи. Это право действует на территории всей России, вне зависимости от места выдачи полиса, уточнил юрист.

Таким образом, если частная клиника входит в реестр медорганизаций, работающих в системе ОМС, она получает плату за каждую услугу, оказанную по полису. Средства поступают от фонда ОМС.

Проверить, работает ли конкретное медучреждение по данному правилу, можно на сайте территориального фонда или на информационном стенде в самой клинике, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что для россиянок в возрасте от 21 до 49 лет стал доступен анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ). Мера принята в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС. В случае положительного результата первичного теста женщинам будут проводить жидкостную онкоцитологию.