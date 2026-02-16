Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 08:31

Общество
Главная / Новости /

Юрист Хаминский: россияне могут лечиться в частных клиниках по ОМС

Юрист рассказал, можно ли получить помощь по ОМС в частных клиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Медпомощь в частной клинике можно получить не только за "живые" деньги, но и по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом агентству "Прайм" заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

Он напомнил, что по закону полис ОМС должны принимать все медучреждения, включая частные, которые участвуют в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания помощи. Это право действует на территории всей России, вне зависимости от места выдачи полиса, уточнил юрист.

Таким образом, если частная клиника входит в реестр медорганизаций, работающих в системе ОМС, она получает плату за каждую услугу, оказанную по полису. Средства поступают от фонда ОМС.

Проверить, работает ли конкретное медучреждение по данному правилу, можно на сайте территориального фонда или на информационном стенде в самой клинике, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что для россиянок в возрасте от 21 до 49 лет стал доступен анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ). Мера принята в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС. В случае положительного результата первичного теста женщинам будут проводить жидкостную онкоцитологию.

Анализ на сердечно-сосудистые риски стал бесплатным в России

Читайте также


медицинаобщество

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика