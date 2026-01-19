Беременные в РФ смогут бесплатно пройти генетический скрининг по ОМС

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Беременные со средним и высоким риском рождения ребенка с хромосомными аномалиями могут бесплатно пройти генетический скрининг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2026 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главного внештатного специалиста Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталью Долгушину.

Она напомнила, что с этого года неинвазивное пренатальное тестирование включено в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

Исследование проводится с конца первого триместра беременности, так как именно в этот период ДНК плода циркулирует в крови матери в достаточном для анализа количестве. Такое тестирование назначается по результатам пренатального скрининга первого триместра.

Ранее в ОП РФ призвали увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей. Эксперты отметили, что данный документ не только дает возможность выбрать учреждение для родовспоможения, но и стимулирует дополнительные меры поддержки, включая медицинскую помощь для многодетных матерей, беременных старше 30 лет и других категорий.

В Госдуму также внесли законопроект, предполагающий увеличение пособия для беременных женщин, которые были уволены с работы в связи с ликвидацией компании. Размер пособия будет составлять средний заработок женщины за последние 2 года.