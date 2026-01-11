Володин запустил опрос о введении генетического теста для будущих родителей

Фото: depositphotos/vitstudio

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX запустил опрос среди подписчиков о введении генетического теста для будущих родителей.

"Как вы относитесь к введению генетического теста для будущих родителей?", – написал он.

По словам Володина, генетический тест могут включить в систему ОМС, что поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребенка наследственного заболевания.

В качестве ответов к опросу предлагается три варианта: поддерживаю, не поддерживаю и все равно. В настоящее время лидирует первый вариант.

Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина заявила, что на данный момент средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 26 лет. Она указала, что откладывание беременности и родов на более поздний срок может привести к ухудшению репродуктивного здоровья и росту риска бесплодия.

Также, по словам эксперта, в стране большое внимание уделяется не только охране репродуктивного здоровья взрослых, но и несовершеннолетних.

