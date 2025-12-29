Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 16:51

Общество

Стандарт медпомощи после родов разработают в России в 2026 году

Фото: depositphotos/halfpoin

Стандарт медицинской помощи после родов разработают в России в 2026 году. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании правительства.

По ее словам, кабмин обеспечит поддержку семьям как в процессе подготовки к рождению ребенка, так и в формировании соответствующей мотивации у женщин, стоящих перед репродуктивным выбором.

Помимо этого, в планах расширить охват заболеваний репродуктивной системы у подростков, подчеркнула Голикова. За 9 месяцев 2025 года репродуктивную диспансеризацию прошли 12,5 миллиона человек.

Ранее стало известно, что Минздрав введет обязательное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для всех беременных. Соответствующий проект подразумевает посещение медицинского психолога не менее двух раз во время беременности, а также требование использовать протокол сообщения диагноза при выявлении пороков развития у плода.

Вместе с тем появится понятие "критические акушерские состояния", когда нужно будет обеспечить наблюдение за пациенткой со стороны профильного национального медицинского исследовательского центра.

Сервис "Планирование и рождение ребенка" запустили на портале "Госуслуги"

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика