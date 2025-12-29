Стандарт медпомощи после родов разработают в России в 2026 году

Фото: depositphotos/halfpoin

Стандарт медицинской помощи после родов разработают в России в 2026 году. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании правительства.

По ее словам, кабмин обеспечит поддержку семьям как в процессе подготовки к рождению ребенка, так и в формировании соответствующей мотивации у женщин, стоящих перед репродуктивным выбором.

Помимо этого, в планах расширить охват заболеваний репродуктивной системы у подростков, подчеркнула Голикова. За 9 месяцев 2025 года репродуктивную диспансеризацию прошли 12,5 миллиона человек.

Ранее стало известно, что Минздрав введет обязательное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для всех беременных. Соответствующий проект подразумевает посещение медицинского психолога не менее двух раз во время беременности, а также требование использовать протокол сообщения диагноза при выявлении пороков развития у плода.

Вместе с тем появится понятие "критические акушерские состояния", когда нужно будет обеспечить наблюдение за пациенткой со стороны профильного национального медицинского исследовательского центра.