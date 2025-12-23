Форма поиска по сайту

23 декабря, 09:49

Происшествия

В России впервые выписан штраф за склонение к аборту

Фото: depositphotos/Shebeko

Суд в Саранске назначил мужчине первый в России штраф за склонение к аборту. Об этом сообщается в телеграм-канале благотворительного фонда "Женщины за жизнь".

В организации рассказали, что женщина забеременела, но ее возлюбленный предложил сделать аборт и оплатить его. Та отказалась и прекратила взаимодействовать с мужчиной. Несмотря на это, ситуация "негативно отразилась на эмоциональном состоянии" роженицы.

В результате женщина обратилась в юридическую и психологическую службы фонда. Во время разбирательств мужчина признал свою вину, но на слушании в суде он стал отрицать факт склонения к аборту. По итогу ему был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

В июле этого года у женщины появились на свет двое детей, добавили в фонде.

Вместе с тем общественные организации предложили ввести в России на законодательном уровне штрафы в размере от 50 до 800 тысяч рублей за склонение женщин к аборту. Подобные меры уже установлены более чем в 20 регионах страны.

Ранее соответствующий закон был одобрен в Приморском крае. Он распространяется на врачей или работодателей, которые уговорами, подкупами, обманом, шантажом и служебной зависимостью склоняют женщин к прерыванию беременности. При этом информирование о наличии у пациентки показаний к прерыванию беременности не является склонением.

Новости регионов: в Приморье ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам

происшествия

