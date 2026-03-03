Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

Фото: depositphotos/ia__64

В Москве зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на неделе с 23 февраля по 1 марта эпидемиологическая ситуация в городе оставалась в пределах нормы, показатели не превысили пороговых значений, а уровень заболеваемости оказался ниже, чем на предыдущей неделе.

Подчеркивается, что основными возбудителями остаются респираторные вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов.

Надзорное ведомство призывает горожан соблюдать гигиену, укреплять иммунитет и при первых симптомах болезни сразу обращаться к врачу.

Однако новая волна заболеваемости гриппом возможна весной. В Роспотребнадзоре отметили, что лабораторные данные фиксируют рост доли вирусов гриппа В и свиного гриппа (A(H1N1)pdm09). Даже при замедленном распространении они могут спровоцировать подъем заболеваемости.